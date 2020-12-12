В Южной Корее из-за распространения птичьего гриппа ограничили работу птицеферм

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Корея распорядились в субботу провести внеплановую дезинфекцию на всех птицефермах страны, одновременно введя 48-часовой запрет на любые перемещения их персонала, транспортных средств и домашней птицы. Эти действия предприняты в связи с распространением в стране опасного штамма птичьего гриппа, отмечается в сообщении правительства.

По его данным, уже десять вспышек высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы с 28 ноября на фермах по всей стране, включая провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто.

С тех пор в стране уничтожено по меньшей мере 361 тыс. уток, 1,5 млн кур и 885 тыс. перепелов.

Эксперты заявляют, что вирус распространяется по стране с дикими перелетными птицами.

В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту и резкому росту цен.