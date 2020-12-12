Yonhap: тело Ким Ки Дука кремируют в Латвии

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, умершего в Латвии 11 декабря из-за коронавируса, будет кремировано на месте. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap со ссылкой на родственников покойного, находящихся в Республике Корея.

По данным агентства, решение о кремации принято из-за того, что тело Ким Ки Дука будет крайне сложно доставить на родину в условиях пандемии. Дипломатические источники сообщили, что родственники режиссера поручили организацию кремации южнокорейскому посольству в Риге. Урну с прахом затем планируется переслать в Южную Корею, для этого не требуется специального разрешения, отмечает Yonhap.

По информации латвийских СМИ, Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь, а в ночь на 11 декабря умер в больнице от осложнений в связи с заболеванием. Сообщается, что Ким Ки Дук намеревался приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство в Латвии.