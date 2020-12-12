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Умер Валентин Гафт
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Песков заявил, что Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Валентина Гафта

Пресс-секретарь президента добавил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким актера

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет, об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

Как сообщил ТАСС художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков, прощание с актером, предварительно, планируется на 15 декабря в театре. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГафт, Валентин ИосифовичУмер Валентин Гафт
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