В Пензенскую область поступило 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса

ПЕНЗА, 12 декабря. /ТАСС/. Пензенская область получила 1 200 доз вакцины "Спутник V". Вакцинация начнется с 14 декабря, сообщил в субботу губернатор области Иван Белозерцев в ходе прямой линии, которая транслируется в эфире региональных телеканалов.

"Нам поступило 1 200 доз вакцины. С понедельника мы приступаем к вакцинации, в первую очередь, медработников, учителей и социальных работников. Это люди, которые контактируют со многими нашими гражданами и находятся в группе риска", - отметил Белозерцев.

При этом на вакцинацию заявились более 3 тыс. педагогических и порядка 1,5 тыс. медицинских работников.

Ранее глава Минздрава региона Александр Никишин сообщил, что в регионе будут работать восемь пунктов вакцинирования: половина из них будет находиться в Пензе, половина - в межрайонных больницах. Белозерцев поручил проработать вопрос увеличения количества площадок для проведения прививок.

В Пензенской области подтверждено 22 364 случая заражения коронавирусной инфекцией, 18 689 человек выздоровели, 271 пациент умер.