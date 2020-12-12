Оппозиционная платформа намерена инициировать регистрацию российской вакцины на Украине

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) намерена обратиться в регистрационные органы Украины для получения разрешения на производство российской вакцины от коронавируса на территории страны. Об этом заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.
"Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующих предприятиях, где этот технологический процесс возможен. Для этого мы будем обращаться, естественно, к регистратору на Украине, для того чтобы получить такие разрешения. Что будет с этим обращением и каковы будут результаты - вы увидите", - сказал он в интервью украинских телеканалам, текст которого опубликован в субботу на сайте ОПЗЖ. Медведчук добавил, что партия "задействует весь потенциал политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и ее производство на Украине". Шаги в этом направлении, по его словам, политсила начнет предпринимать после официальной реакции власти на озвученные ранее инициативы в этом направлении.
Нежелание украинской власти воспользоваться возможностью для налаживания производства российской вакцины, по мнению Медведчука, только подтвердит наличие внешнего управления страной. "Министр здравоохранения [Максим Степанов], который в одном из эфиров заявил, что Украина рассматривает любые вакцины, в том числе и российскую, через несколько дней посетил посольство США, и уже временный поверенный в делах США на Украине [Кристина Квин] заявила, что Украина не будет покупать российскую вакцину", - напомнил он и подчеркнул, что такое заявление изначально сделала именно Квин. "Это более чем говорит и о внешнем управлении, и, к сожалению моему, о колониальном статусе нашей страны, и о многом другом", - заключил политик.
Во вторник Медведчук после встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что компания "Биолек" способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. По его словам, на предприятии в Харькове есть возможность увеличить объем производства вакцины, а также производить вакцину на экспорт.
Со своей стороны "Биолек" сообщал, что на данный момент не занимается производством российской вакцины от коронавируса и может наладить подобную деятельность только при наличии регистрации препарата на Украине. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил противоположную позицию. По его мнению, "Биолек" не располагает необходимым оборудованием для производства российской вакцины. РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.