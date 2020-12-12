Оппозиционная платформа намерена инициировать регистрацию российской вакцины на Украине

"Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующих предприятиях, где этот технологический процесс возможен. Для этого мы будем обращаться, естественно, к регистратору на Украине, для того чтобы получить такие разрешения. Что будет с этим обращением и каковы будут результаты - вы увидите", - сказал он в интервью украинских телеканалам, текст которого опубликован в субботу на сайте ОПЗЖ. Медведчук добавил, что партия "задействует весь потенциал политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и ее производство на Украине". Шаги в этом направлении, по его словам, политсила начнет предпринимать после официальной реакции власти на озвученные ранее инициативы в этом направлении.

Нежелание украинской власти воспользоваться возможностью для налаживания производства российской вакцины, по мнению Медведчука, только подтвердит наличие внешнего управления страной. "Министр здравоохранения [Максим Степанов], который в одном из эфиров заявил, что Украина рассматривает любые вакцины, в том числе и российскую, через несколько дней посетил посольство США, и уже временный поверенный в делах США на Украине [Кристина Квин] заявила, что Украина не будет покупать российскую вакцину", - напомнил он и подчеркнул, что такое заявление изначально сделала именно Квин. "Это более чем говорит и о внешнем управлении, и, к сожалению моему, о колониальном статусе нашей страны, и о многом другом", - заключил политик.

Во вторник Медведчук после встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что компания "Биолек" способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. По его словам, на предприятии в Харькове есть возможность увеличить объем производства вакцины, а также производить вакцину на экспорт.

Со своей стороны "Биолек" сообщал, что на данный момент не занимается производством российской вакцины от коронавируса и может наладить подобную деятельность только при наличии регистрации препарата на Украине. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил противоположную позицию. По его мнению, "Биолек" не располагает необходимым оборудованием для производства российской вакцины. РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.