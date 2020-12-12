Собянин выразил соболезнования семье Валентина Гафта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Валентина Гафта, который умер в возрасте 85 лет в субботу.

"Ушел Большой актер Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько. Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера. Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актеров на Троекуровском кладбище", - написал мэр в своем Instagram.

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