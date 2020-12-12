Собянин выразил соболезнования семье Валентина Гафта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Валентина Гафта, который умер в возрасте 85 лет в субботу.
"Ушел Большой актер Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько. Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера. Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актеров на Троекуровском кладбище", - написал мэр в своем Instagram.
К соболезнованиям присоединился и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, назвав актера гением и мэтром отечественного театра и кино.
"Творчество Валентина Иосифовича Гафта стало неотъемлемой частью нашей культуры, нескольких поколений страны. Множество ролей Валентина Гафта - олицетворение времени и эпохи, в которые он творил: "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Забытая мелодия для флейты", "Мастер и Маргарита", "Семнадцать мгновений весны" <…> Сегодня театр навсегда прощается с любимым актером. Невосполнимая, горькая потеря. Прощайте, Валентин Иосифович. Глубоко скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, коллегами. Светлая память мастеру", - сказал председатель столичного парламента.