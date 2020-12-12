ТАСС и Государственное информагентство Туркменистана заключили меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ) подписали в субботу Меморандум о сотрудничестве в сфере обмена новостными материалами.

"Несомненно, это - хороший вклад в развитие нашего профессионального сотрудничества, в укрепление связей наших государств в информационном пространстве на благо народов России и Туркменистана", - заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в ходе церемонии подписания документа, которая состоялась в режиме видеоконференции.

"Легендарное агентство ТАСС является ведущим игроком в мировом информационном пространстве. И сегодня в историю взаимодействия ТДХ со своими зарубежными партнерами вписана яркая страница", - отметил в свою очередь председатель ТДХ Бекдурды Амансарыев. "Мы рады открывающимся перспективам нашего взаимодействия и верим, что наши намерения будут реализованы в практической плоскости", - подчеркнул он.

Михайлов указал на особое значение даты подписания соглашения между ведущими информагентствами двух стран. "Уверен, что подписание Меморандума о нашем сотрудничестве в день празднования 25-й годовщины Нейтралитета Туркменистана и 95-летия Государственного информационного агентства Туркменистана будет иметь не только большое символическое значение, но также станет дополнительным практическим стимулом для расширения взаимодействия наших государств в информационном пространстве", - отметил руководитель ТАСС.

Меморандум заключен в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества в области обмена информацией. Он предусматривает возможности для реализации программ обменов сотрудниками для повышения их квалификации, а также совместной организации мероприятий, которые будут способствовать развитию профессиональных связей и дружеских отношений между двумя странами.

Государственное информационное агентство Туркменистана, созданное в 1925 году, является главным новостным агентством страны. Освещает события в общественно-политической, экономической, культурной, спортивной жизни государства. Распространяет информацию на туркменском, русском, английском языках.