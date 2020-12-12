В Ленобласти дополнительно развернули около 200 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Почти 200 коек дополнительно развернули в больницах Ленинградской области для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Общее количество коек составляет сейчас 2 881 единицу, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"С сегодняшнего дня дополнительно развернуто еще 195 коек. Из них 90 - в Бокситогорской больнице, 70 - в Сиверской, еще 20 добавлено в НМИЦ им. В. А. Алмазова и 15 - в ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе региона, в области развернута 2 881 койка, свободными остаются 806 мест. Регион стабильно держит резерв коек в размере 25-35%.

Ранее сообщалось, что больницы Ленинградской области, которые принимают пациентов с коронавирусом, получат дополнительное финансирование для ремонта помещений и модернизации систем, а также на проведение ремонта для развертывания дополнительных коек под коронавирус в размере 76,8 млн рублей.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 19 516 человек, выздоровели 16 590, умерли 172. За минувшие сутки в регионе выявили 217 случаев заражения.