Медведев выразил соболезнования родным и близким Валентина Гафта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Валентина Гафта, умершего в субботу в возрасте 85 лет. Об этом говорится в телеграмме замглавы Совбеза.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича Гафта. Его уход - это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что для актера не существовало главных или второстепенных ролей, ему были подвластны все сценические жанры - от трагедии до гротеска. По его словам, фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений.

"Горько сознавать, что его больше нет с нами. Но добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - добавил Медведев.