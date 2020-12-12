{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Валентин Гафт

Медведев выразил соболезнования родным и близким Валентина Гафта

По словам замглавы Совбеза, фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Валентина Гафта, умершего в субботу в возрасте 85 лет. Об этом говорится в телеграмме замглавы Совбеза.

На эту тему
Биография Валентина Гафта

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича Гафта. Его уход - это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что для актера не существовало главных или второстепенных ролей, ему были подвластны все сценические жанры - от трагедии до гротеска. По его словам, фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений.

"Горько сознавать, что его больше нет с нами. Но добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - добавил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГафт, Валентин ИосифовичУмер Валентин Гафт
Вице-губернатор Краснодарского края Власов стал атаманом Кубанского казачьего войска
Его рекомендовали на эту должность в октябре, когда проходил Совет атаманов под председательством губернатора региона
Читать полностью