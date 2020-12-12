Подать заявление на включение в список КМНС можно будет через портал госуслуг

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заявление на включение в единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам (КМНС), можно будет подать через Единый портал государственных услуг. Об этом в субботу на форуме "Российский Север" сообщила статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Анна Котова.

"Мы предполагаем использование сервиса госуслуг и МФЦ <...>. Закон совсем свежий, и для того, чтобы это реализовать, нужно провести некоторое количество мероприятий. Но это (подача заявления через портал госуслуг и МФЦ - прим. ТАСС) будет", - сказала Котова, отвечая на вопрос участника форума о том, можно ли сейчас подать заявление через Единый портал госуслуг.

В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании единого списка граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Сам список должен быть готов к 2022 году. Планируется, что он упростит гражданам оформление положенных им льгот.

"С 2022 года органы государственной власти не будут вправе требовать от коренных [народов] другого подтверждения их национальной принадлежности, если сведения о коренном есть в списке", - пояснила представитель ФАДН.

По словам Котовой, создание единого списка позволит, например, упростить систему подтверждения национальной принадлежности для абитуриентов из числа КМНС.

"Если абитуриент, сведения об абитуриенте содержатся в нашем списке, орган власти, ответственный за образование, запросит у нас эти сведения, передаст их в вуз, и вуз скажет, да, конечно, приходи, учись. Если же вот этого запроса не произойдет, то абсолютно противозаконным будет потребовать от абитуриента какой-то другой документ, справку, не знаю, решение суда, копию свидетельства о рождении, в котором прописано, что ты коренной", - добавила Котова.

О едином реестре

Список будет вестись ФАДН в электронной форме. Для попадания в список гражданам нужно будет предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному народу.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов - всего более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства.