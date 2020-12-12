Власти Петербурга планируют открыть 64 пункта для вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют открыть 64 пункта для вакцинации жителей от коронавируса. Сейчас к работе готовы уже 14 таких пунктов, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Всего планируем открыть 64 пункта. Сейчас готовы 14 пунктов", - сообщили в пресс-службе.

По последним данным, в город поступило 2 042 дозы вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года поступит еще несколько тысяч доз. В январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз. Вакцинацию уже прошли 270 медицинских работников, педагогов Санкт-Петербурга также планируют начать прививать в декабре.

На следующей неделе в Санкт-Петербург планируют поставить вакцину "Эпиваккорона", разработанную центром "Вектор", в объеме 1 тыс. доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 170 718 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после 96 557 человек, умерли 6 257. За последние сутки в городе выявили 3 776 случаев заражения.