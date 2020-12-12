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Умер Валентин Гафт
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Путин выразил соболезнования супруге Валентина Гафта

Президент отметил, что Гафт "играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актерским темпераментом и обаянием"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге актера, народного артиста РСФСР Валентина Гафта, умершего в субботу в возрасте 85 лет, Ольге Остроумовой. Об этом говорится в телеграмме главы государства, текст которой размещен в субботу на сайте Кремля.

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Биография Валентина Гафта

"Уважаемая Ольга Михайловна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа - Валентина Иосифовича Гафта. Ушел из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова. И на сцене родного "Современника", и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актерским темпераментом и обаянием", - говорится в телеграмме.

"Светлая память о Валентине Иосифовиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования", - добавил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГафт, Валентин ИосифовичУмер Валентин Гафт
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