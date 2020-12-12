Власти Пензенской области объявят 31 декабря выходным днем

ПЕНЗА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Пензенской области выступят с рекомендацией к работодателям сделать 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом сообщил в субботу глава региона Иван Белозерцев в ходе прямой линии, которая транслировалась в эфире региональных телеканалов.

"Я, как и в прошлом году, приму такое решение [сделать 31 декабря выходным днем], оно будет касаться правительства Пензенской области, министерств. Будет рекомендовано главам муниципальных образований принять такое же решение, и у меня нет сомнений, что они его примут. Я обращусь к руководителям промышленных предприятий и организаций, которые своими решениями могли бы последовать моему примеру, чтобы 31 декабря был для абсолютного большинства граждан выходным днем", - сказал Белозерцев.

В ходе прямой линии Белозерцев отметил, что не склонен ужесточать ограничения, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, если ситуация не будет ухудшаться. "Если мы будем соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, то, я уверен, такие меры не понадобятся", - добавил он.

Кроме того, будет принято решение о начале зимних каникул для школьников с 28 декабря. "[Это будет сделано], чтобы у детей и учителей была возможность провести новогодние елки, но не так, как мы проводили раньше, когда выходила вся школа. Нужно сделать грамотно, по классам, соблюдая все режимы безопасности", - сказал Белозерцев.

Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.