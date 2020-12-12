Вице-губернатор Краснодарского края Власов стал атаманом Кубанского казачьего войска

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Краснодарского края, курирующий вопросы физической культуры, спорта и казачества, Александр Власов избран президиумом войскового сбора атаманом Кубанского казачьего войска, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона в субботу.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды, возглавлявшего Кубанское казачье войско атаманом Всероссийского казачьего общества. В январе 2020 года Долуда снял с себя полномочия атамана Кубанского казачьего войска, а также ушел в отставку с должности вице-губернатора, курирующего вопросы казачества. Временно исполняющим обязанности атамана был назначен первый заместитель атамана Николай Перваков. В октябре прошел Совет атаманов под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева, на должность атамана Кубанского казачьего войска была выдвинута кандидатура вице-губернатора Власова.

"Александр Власов единогласно выбран на должность атамана Кубанского казачьего войска", - сообщили в администрации.

Глава региона добавил, что в крае уже сделаны первые шаги для создания казачьей экономики, в большинстве муниципалитетов атаманы являются заместителями глав.

"Благодаря президенту страны Владимиру Путину казачество уже прошло процесс возрождения и становления, огромная заслуга в этом и Николая Долуды, который сегодня возглавляет Всероссийское войско. Впереди - масштабные задачи: нам нужно привлекать в казачество молодежь, делать войско современным, надежным. Ответственность за дальнейшее развитие казачества - на плечах нового атамана. Александр Власов стал моим заместителем, и я верю, что и на посту атамана Кубанского казачьего войска он сможет добиться результата", - сообщил Кондратьев.

Александр Власов был назначен на должность вице-губернатора Краснодарского края, курирующего вопросы физической культуры, спорта и казачества в сентябре 2020 года в ходе формирования новой команды администрации края после избрания Кондратьева губернатором на второй срок. Ранее Власов был заместителем главы администрации Гулькевичского района. А с 2014 года является атаманом Гулькевичского районного казачьего общества Кавказского отдельского казачьего общества Кубанского казачьего войска.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют историческое значение, так как основание региона связано с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. По данным пресс-службы Кубанского казачьего войска, на конец 2018 года численность казаков в регионе составляла порядка 54 тыс. человек. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий, казачество задействуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.д. Власти региона принимают различные меры для поддержки и развития казачества.