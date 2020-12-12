Волонтеры-медики стали первыми пассажирами нового маршрута от Твери до Ржевского мемориала

ТАСС, 12 декабря. Новый автобусный маршрут "Тверь - Ржевский мемориал Советскому солдату" протяженностью около 130 км открыли в субботу в Тверской области. Первыми пассажирами стали волонтеры-медики, которые задействованы в оказании помощи зараженным коронавирусной инфекцией, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Протяженность маршрута "Тверь - Ржевский мемориал Советскому солдату" - 130 км. На линию вышел комфортабельный автобус туристического класса вместимостью порядка 50 мест с символикой мемориала. Автобус будет совершать четыре рейса в день <...> Первыми его пассажирами стали волонтеры-медики, которые, в том числе включены в борьбу с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Открытие сообщения между Тверью и Ржевским мемориалом 10 декабря в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь" анонсировал губернатор Игорь Руденя, выразив надежду, что "маршрут станет одним из любимых туристических направлений", по которому будут путешествовать жители региона.

По данным пресс-службы, с 1 ноября по поручению губернатора также был открыт маршрут "Ржев - Ржевский мемориал". Протяженность составляет порядка 9 км, автобус совершает 12 рейсов в день, с момент запуска маршрута им воспользовались более 3,5 тыс. человек.

Мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня с участием президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.