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Умер Валентин Гафт

Телеканалы поменяли сетки вещания в связи со смертью Гафта

Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Телеканалы изменили сетки вещания в связи со смертью актера, народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала, в 21:20 мск после программы "Время" в эфир выйдет программа "Памяти Валентина Гафта".

В пресс-службе "России-1" сказали, что в субботу вечером выйдет выпуск программы "Белая студия", а в понедельник телеканал покажет повтор программы "Судьба человека" с интервью актера.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет, сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова. По предварительной информации, прощание с актером состоится 15 декабря в театре "Современник", Гафта похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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