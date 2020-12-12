Телеканалы поменяли сетки вещания в связи со смертью Гафта

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала, в 21:20 мск после программы "Время" в эфир выйдет программа "Памяти Валентина Гафта".

В пресс-службе "России-1" сказали, что в субботу вечером выйдет выпуск программы "Белая студия", а в понедельник телеканал покажет повтор программы "Судьба человека" с интервью актера.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет, сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова. По предварительной информации, прощание с актером состоится 15 декабря в театре "Современник", Гафта похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.