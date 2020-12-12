В Петербурге проверили 552 заведения общепита на соблюдение противоэпидемиологических мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительных органов в период с 1 декабря проверили 552 объекта торговли и общепита на соблюдение противокоронавирусных мер. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"С 1 декабря Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверил 552 объекта торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Рейды проводились в течение дня и ночью", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, проверялось наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение разрешенного графика работы (до 23:00), наличие QR-кодов, подтверждающих готовность выполнения стандарта безопасности деятельности. В рейдах участвовали сотрудники Роспотребнадзора, полиции и Следственного комитета.

"В 56 учреждениях сотрудники были без средств индивидуальной защиты. В 63 учреждениях отсутствовал QR-код. В восьми учреждениях отсутствовала разметка на полу для соблюдения дистанции. В отношении владельцев трех заведений, продолживших принимать посетителей после 23:00, ведется работа по возбуждению административных производств по статье, предусматривающей штраф в размере 300 тыс. рублей. К административной ответственности будут привлечены 49 посетителей заведений за неиспользование средств индивидуальной защиты", - отмечается в сообщении.

Последний рейд прошел в ночь с 11 на 12 декабря в Выборгском и Приморском районах города. Было проверено три учреждения, нарушавших требования в период режима повышенной готовности. По итогам рейда составлено 43 протокола в отношении физических лиц об административных правонарушениях.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о временном ограничении работы кафе, ресторанов, музеев, театров и организации концертов в период с 30 декабря по 10 января. Речь идет, в том числе о полном запрете деятельности предприятий общепита с 30 декабря по 3 января, а также запрете на их работу с 19:00 до 06:00 с 4 по 10 января.

Об эпидемиологической ситуации

По последним данным, в Петербурге выявили 170 718 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 96 557 человек, умерли 6 257. За последние сутки в городе выявили 3 776 случаев заражения.