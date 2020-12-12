В епархии пояснили, почему РПЦ не торопится признать подлинность останков семьи Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Новый глава екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) сообщил журналистам, что РПЦ не торопится с признанием подлинности останков царской семьи, так как ждет окончательной ясности в этом вопросе.

"Мне довелось общаться с людьми, которые исследовали [останки], была два года назад конференция, которая проходила в Москве. Есть достаточно много доводов и свидетельств, что это действительно царские останки, есть очень много вопросов, которые остаются без ответа. Это не какой-то артефакт, для нас это принципиально, это святые люди, люди, которые сыграли существенную роль в духовной и государственной жизни нашего народа, поэтому Церковь не торопится, исполняя слова святейшего патриарха", - сказал Евгений (Кульберг).

Следственный комитет в сентябре 2015 года возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертизы. В июле 2018 года Следственный комитет России сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению.

Секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков, найденных под Екатеринбургом, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в июле сообщал ТАСС, что последнее слово в вопросе признания Церковью подлинности "екатеринбургских останков" остается за Архиерейским собором.