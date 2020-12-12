"Норникель" окажет поддержку коренным малочисленным народам севера на Таймыре

ТАСС, 12 декабря. Компания "Норникель" начнет осуществлять выплаты по программе поддержки коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Красноярском крае до конца года, сообщил председатель местной общественной организации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края" Григорий Дюкарев. Планируется, что выплаты в размере от 150 до 170 млн рублей получат 34 семейные родовые общины.

Ранее вице-президент по федеральным и региональным программам компании "Норникель" Андрей Грачев сообщил ТАСС, что компания в течение пяти лет выделит 2 млрд рублей на поддержку КМНС на Таймыре.

"Компания "Норильский никель" разработает программу, которая будет компенсировать ущерб. Общины, которые попали под негативное воздействие в связи с этим разливом, получат от 150 до 170 млн рублей", - сообщил Дюкарев на форуме "Российский Север".

Как уточнил Дюкарев ТАСС, выплаты начнутся до Нового года.

Над формированием списка работали органы власти, местного самоуправления, а также представители общественности, пояснила ТАСС советник заместителя директора Заполярного филиала "Норильского никеля" и председатель Дудинской городской Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Анфиса Никифорова. "Это поддержка хозяйствующих субъектов, это поддержка именно коренных малочисленных народов Таймыра. Я уверенно скажу, что уже до конца года начнется данная поддержка наших земляков", - уточнила собеседница ТАСС.

Никифорова пояснила, что в программу поддержки войдут 34 семейных родовых общины коренных малочисленных народов севера.

Ранее "Норникель" сообщил о готовности компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 под Норильском, а также принять программу по поддержке общин КМНС.