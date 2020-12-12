Все школы Севастополя до конца декабря оснастят "роботами" для дезинфекции и термометрии

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Школы Севастополя до конца года получат 76 "умных" терминалов, с помощью которых дети и учителя смогут дезинфицировать руки и измерять температуру тела в автоматическом режиме, сообщил в субботу на заседании регионального правительства губернатор города Михаил Развожаев.

"В августе, когда Денис Валентинович Мантуров был у нас в Севастополе, обещал первую партию направить в Севастополь для наших школ. Это роботы специальные, которые общаются с детьми, измеряют им температуру. Я так понимаю, что поставка будет в ближайшее время?" - спросил Развожаев.

И.о. директора департамента образования правительства Севастополя Антон Ульянцев ответил, что "поставка будет в этом году". "76 комплексов - больше, чем количество школ потому что в некоторых школах по два корпуса или два входа. Все школы будут обеспечены этими программными комплексами", - рассказал Ульянцев.

В четверг на заседании оперштаба региона замгубернатора Игорь Михеев сообщил, что ОРВИ или коронавирус диагностированы у каждого десятого педагога в школах Севастополя. В последние две недели растет число классов в школах, которые отправляются на карантин из-за того, что превышен порог заболеваемости вирусными инфекциями в 20% от общего числа детей.

Ранее в Севастополе был продлен до 15 января режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии. В городе действует запрет на проведение массовых мероприятий, регистрация брака в ЗАГС разрешена, только если на церемонии присутствуют до 15 человек, запрещено проведение экскурсий, чтобы ограничить въезд в город, не работают театры и кинотеатры. Также власти ввели обязательную самоизоляцию для граждан 65 лет и старше и обязательный масочный режим в транспорте и местах скопления людей. Организациям общественного питания запрещено работать с 22:00 до 06:00.