Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина на границе с Россией из-за пандемии

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщила в субботу региональная руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.

Как следует из распространенного уведомления, с 00:00 13 декабря по пекинскому времени (19:00 мск, 12 декабря) Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения. Временно приостановлена работа всего общественного транспорта. Владельцы автомобилей лишаются права использовать свои машины "вплоть до особого распоряжения правительства".

Все магазины, универмаги, рынки и прочие торговые точки города, а также коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении инспекции, которая подтверждает отсутствие заражения на территории подотчетных объектов. Перемещение транспорта на территории населенного пункта возможно только при перевозке медиков, военнослужащих и кадровых работников, ответственных за борьбу с пандемией, если имеется специальный пропуск. Исключение также составляют фургоны, перевозящие продукты и прочие товары, в случае если их водители прошли проверку и получили особое разрешение компетентных госорганов.

По официальным данным, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая насчитывается всего пять инфицированных, из них три - бессимптомные носители. В четверг власти находящихся на границе с Россией городов Суйфэньхэ и Дуннин ввели режим "военного времени" в связи с выявлением одного местного случая заражения коронавирусом нового типа. На территории данного региона уже несколько месяцев не фиксировалось ни одного человека, заразившегося от местных источников.

В Дуннине постоянно проживают более 210 тыс. человек, он расположен в 60 км от Владивостока.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,31% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 86,7 тысячи, динамика сокращения числа пациентов в больницах за последнюю неделю составила порядка 0,9% в сутки. На текущий момент в медицинских учреждениях континентального Китая находится всего 489 человек с коронавирусом. За последние 24 часа (как и за предшествующие полгода) в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, показатель смертности составляет 5,34% (умерли 4 634 человека).