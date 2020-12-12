Церемония открытия "Новогодней столицы России" состоялась в Калуге

КАЛУГА, 12 декабря. /ТАСС/. Проект "Новогодняя столица России" торжественно открылся в Калуге в субботу шествием Дедов Морозов и праздничной программой на площади Старый торг. Открытие проекта дает старт новогодним праздникам по все стране, сказал на открытии губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Непростой год, конечно, где-то он нам сильно всем "насолил", но мы очень хотели этого праздника. Мы сделали очень многое, чтобы Калуга нарядилась как никогда. Сегодня я хочу обратиться к вам, уважаемые калужане, дорогие гости, я поздравляю всех с наступающим Новым годом, и запомните этот момент, - сегодня мы запускаем Новый год по всей стране", - сказал Шапша.

Церемонию открытие проекта предваряло шествие Дедов Морозов и Снегурочек, также начала работать Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел, фестиваль новогодних подарков и фестиваль современной культуры "Плюс-минус ниже нуля". Также открылся фестиваль сыра, продукцию на котором представили производители из Калужской, Московской, Владимирской, Тверской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Свердловской областей. Все мероприятия организованы при строгом соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Завершением церемонии открытия проекта на площади Старый торг стал фейерверк.

Программа проекта "Новогодняя столица России" продлится в Калуге до 9 января. Ожидается, что за это время гостями города станут около 150 тыс. туристов. В ноябре был запущен в работу официальный сайт всероссийского проекта, на котором размещена афиша всех мероприятий, карта с достопримечательностями Калуги, указаны адреса отелей, кафе и ресторанов. На сайте можно найти расписание бесплатных экскурсий, и записаться на их посещение, воспользовавшись формой обратной связи.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе, при этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. Девятого января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.