Закрытие города у границы с Россией, вакцина для США. Главное о коронавирусе за 12 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 625 848 случаев заражения, из них новых — 28 137. За сутки умерли 560 человек, за весь период — 46 453.
- Депутат Госдумы попросил Голикову разрешить въезд в Россию иностранным студентам-медикам, поскольку "получение высшего образования в медицинских вузах в дистанционном формате невозможно".
- РПЦ не планирует вводить одноразовые ложки для причастия. Там отметили, что уже введенных мер безопасности при богослужениях достаточно.
Москва
- Всего зафиксировано 685 785 случаев заражения, из них новых — 6 622 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 71,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина на границе с Россией.
- Всемирный банк выделил Украине кредит в размере $300 млн на преодоление последствий пандемии.
- Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена инициировать регистрацию российской вакцины на Украине.
- В США регулятор одобрил применение вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Компании заявили, что постараются значительно увеличить объем производства. Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа.
- Исландские ученые назвали боль в мышцах одним из самых встречаемых симптомов коронавируса.
- На акции против ограничений из-за пандемии в Риге собралось около тысячи человек. Изначально предполагалось, что в демонстрации примут участие до 25 человек.