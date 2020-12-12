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Пандемия COVID-19

Закрытие города у границы с Россией, вакцина для США. Главное о коронавирусе за 12 декабря

© AP Photo/Mark Lennihan
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 625 848 случаев заражения, из них новых — 28 137. За сутки умерли 560 человек, за весь период — 46 453.
  • Депутат Госдумы попросил Голикову разрешить въезд в Россию иностранным студентам-медикам, поскольку "получение высшего образования в медицинских вузах в дистанционном формате невозможно".
  • РПЦ не планирует вводить одноразовые ложки для причастия. Там отметили, что уже введенных мер безопасности при богослужениях достаточно. 

Москва

  • Всего зафиксировано 685 785 случаев заражения, из них новых — 6 622 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 71,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина на границе с Россией.
  • Всемирный банк выделил Украине кредит в размере $300 млн на преодоление последствий пандемии. 
  • Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена инициировать регистрацию российской вакцины на Украине. 
  • В США регулятор одобрил применение вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Компании заявили, что постараются значительно увеличить объем производства. Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа.
  • Исландские ученые назвали боль в мышцах одним из самых встречаемых симптомов коронавируса.
  • На акции против ограничений из-за пандемии в Риге собралось около тысячи человек. Изначально предполагалось, что в демонстрации примут участие до 25 человек.
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