{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Палестина ожидает поступления 4 млн доз российской вакцины от коронавируса в январе

Как отметили в палестинском министерстве здравоохранения, на первом этапе будут вакцинированы медработники, сотрудники служб безопасности и работники СМИ

ТАСС, 12 декабря. Власти Палестины ожидают поступления в страну 4 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в январе. Об этом в субботу сообщил израильский телеканал I24 со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, на первом этапе будут вакцинированы медработники, сотрудники служб безопасности и работники СМИ.

По данным телеканала, к настоящему времени в Палестине зафиксировано более 78 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 740 инфицированных.

Теги
ПалестинаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Санкт-Петербурга сообщили о росте показателей общей смертности в этом году
Увеличение показателей составило 15,3%
Читать полностью