Палестина ожидает поступления 4 млн доз российской вакцины от коронавируса в январе

ТАСС, 12 декабря. Власти Палестины ожидают поступления в страну 4 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в январе. Об этом в субботу сообщил израильский телеканал I24 со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, на первом этапе будут вакцинированы медработники, сотрудники служб безопасности и работники СМИ.

По данным телеканала, к настоящему времени в Палестине зафиксировано более 78 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 740 инфицированных.