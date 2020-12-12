Словацкий врач получил награду МИД РФ за вклад в сохранение памяти о воинах-освободителях

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Словацкого союза врачей Андрей Янцо отмечен высокой наградой МИД России за активную работу по сохранению в республике памяти о советских воинах-освободителях. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.

"Президенту Словацкого союза врачей Андрею Янцо послом РФ в республике Игорем Братчиковым был вручен знак МИД России "За взаимодействие", - сказал он. - Словацкий доктор был отмечен этой наградой за свою активную общественную деятельность, направленную на сохранение у словаков и жителей других стран памяти о красноармейцах, павших в борьбе с нацизмом за свободу народов Европы".

Янцо весной выступил с инициативой проведения в социальных сетях флешмоб-акции "Словацкий призыв - Я благодарен!". Она была приурочена к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

"На его призыв откликнулись сотни людей из многих стран Европы. Они выложили в интернет более 500 фотоотчетов о памятниках и мемориалах советским воинам, расположенных в Словакии и за ее пределами. В непростой эпидемиологической обстановке флешмоб-акция послужила сохранению памяти о павших за освобождение Словакии от фашизма 63 518 красноармейцев. Янцо, кроме того, активно взаимодействует с местной молодежью в деле сохранения правды о Второй мировой войне", - подчеркнул Куликов.