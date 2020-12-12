Pfizer обещала отправить первый груз вакцины от коронавируса 13 декабря из Мичигана

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Первый груз вакцины от нового коронавируса, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, будет отправлен в предстоящее воскресенье с фармацевтического завода в Каламазу (штат Мичиган). Об этом Pfizer сообщила в субботу журналистам телекомпании CNN , входящим в пресс-пул компании.

Для выпуска вакцины отобраны три завода на территории США. Они расположены в Сент-Луисе (штат Миссури), Андовере (штат Массачусетс) и Каламазу. При необходимости компания готова задействовать также свои предприятия в штате Висконсин и в Бельгии.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы. Препарат требует введения одному человеку двух доз и должен храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,86 млн случаев заражения коронавирусом, умер 295 621 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.