Авиарегулятор США с оговоркой разрешил вводить вакцину Pfizer и BioNTech летчикам

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Пилотам гражданской авиации США разрешено летать лишь через 48 часов после введения каждой из двух доз вакцины от нового коронавируса, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Федерального авиационного управления (ФАУ) Соединенных Штатов.

Управление разрешило делать прививки летчикам и авиадиспетчерам, которым полагается получить соответствующие сертификаты ФАУ. "Однако после введения каждой дозы требуется соблюдать 48-часовой интервал в полетах", - уточнил авиарегулятор США. Он допустил возможность корректировки этого правила в будущем в зависимости от хода мониторинга за состоянием американцев, которые пройдут вакцинацию.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы. Препарат требует введения одному человеку двух доз и должен храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).

FDA ранее информировало о серьезных побочных эффектах, возникших после введения вакцины у 0,6% участников испытаний. Наиболее частыми побочными эффектами были аппендицит (0,04%), инфаркт (0,02%) и инсульт (0,02%).

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.