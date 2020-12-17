5 мифов о стоимости услуг нотариуса

Многие из тех, кому предстоит обратиться к нотариусу, часто обзванивают нотариальные конторы своего города в поисках самых выгодных вариантов. А ведь в этом нет никакого смысла.

Конечная стоимость всех нотариальных действий в рамках одного субъекта РФ одинакова у всех нотариусов, работающих в этом регионе. Более того, нотариальный тариф - первая составляющая стоимости услуг нотариуса - вообще один и тот же по всей стране. Отличается в зависимости от региона только вторая составляющая - так называемая плата за услуги правового и технического характера. Однако в рамках одного и того же города или даже области, республики и края размер этой платы в отношении одной и той же нотариальной услуги всегда будет одинаков.