5 мифов о стоимости услуг нотариуса

Миф № 1. В каждой нотариальной конторе свои расценки
Многие из тех, кому предстоит обратиться к нотариусу, часто обзванивают нотариальные конторы своего города в поисках самых выгодных вариантов. А ведь в этом нет никакого смысла.
Конечная стоимость всех нотариальных действий в рамках одного субъекта РФ одинакова у всех нотариусов, работающих в этом регионе. Более того, нотариальный тариф - первая составляющая стоимости услуг нотариуса - вообще один и тот же по всей стране. Отличается в зависимости от региона только вторая составляющая - так называемая плата за услуги правового и технического характера. Однако в рамках одного и того же города или даже области, республики и края размер этой платы в отношении одной и той же нотариальной услуги всегда будет одинаков.
Миф № 2. Размер тарифов на услуги нотариуса никто не контролирует
Некоторые думают, что нотариат "сам себе хозяин": какие расценки на услуги хочет, такие и выставляет. Это не так. Нотариус - юрист, действующий от лица государства, поэтому и круг его полномочий, и нотариальные тарифы строго регламентируются именно государством.
Часть нотариальных тарифов прописана в Налоговом кодексе РФ (там речь идет о сделках, где нотариальная форма обязательна в силу закона), а остальные - в Основах законодательства РФ о нотариате. Поэтому вносить изменения в размеры нотариальных тарифов может только законодатель.
А вот плата за услуги правового и технического характера, как говорилось выше, отличается в зависимости от региона и ежегодно устанавливается уже нотариальной палатой каждого отдельного субъекта РФ. Но она не может превышать установленные ФНП предельные значения. Расчет этих значений в силу закона производят с учетом целого ряда социально-экономических показателей,
Миф № 3. Нотариусы не выдают чеки и квитанции, то есть могут скрыть доходы и снять с себя финансовую ответственность
По закону нотариусы не обязаны использовать в работе контрольно-кассовую технику и выдавать чеки об оплате предоставленных услуг прежде всего потому, что они не предприниматели и имеют особый правовой статус. Однако взимаемые с заявителя суммы прописываются в удостоверенном нотариусом документе, что само по себе отражает и фиксирует стоимость нотариальной работы.
Кроме того, все действия нотариусов фиксируются в специальном реестре - в нем тоже отражены суммы взимаемой платы, причем независимо от формы расчетов. По требованию клиента нотариус может выдать выписку из такого реестра, подтверждающую как сам факт совершения нотариального действия, так и внесение платы за него. Фактически этот документ и будет служить своего рода квитанцией.
При этом в силу закона каждый нотариус несет полную материальную ответственность за результат своей работы. Отсутствие чеков или квитанций эту ответственность с него не снимает. Любой допустивший ошибку нотариус будет в полном объеме возмещать ущерб пострадавшим от этого лицам.
Каждый нотариус платит налоги. А заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью, кроме непосредственно нотариальной, а также образовательной и научной, нотариусы не могут по закону.
Миф № 4. Если принести нотариусу уже готовые проекты документов, можно сэкономить
Самостоятельная подготовка проекта документа, который нужно удостоверить у нотариуса - пустая трата времени. Нотариус в любом случае сам тщательно проверит текст, если нужно, скорректирует его и дополнит, а вероятнее всего, составит заново. Учитывая, что нотариус несет стопроцентную ответственность за любую бумагу, на которой оставит свою печать, он не вправе просто поверить клиенту на слово и подойти к своим обязанностям исключительно формально.
Стоит помнить и о том, что нотариус будет не только подготавливать проект запрашиваемого документа, но и обязательно осуществлять правовую экспертизу всех представленных ему сведений и иных обстоятельств, вносить данные в Единую информационную систему нотариата, обеспечивать хранение документов - в общем, делать много обязательной и важной работы. Вся она тоже входит в стоимость.
Миф № 5. Деньги, полученные от клиентов, идут напрямую "в карман" нотариусу - как бонус к его официальной зарплате
Нотариат в России, как и в большинстве европейских стран, работает на принципах самофинансирования - он не получает никаких средств из бюджета. Соответственно, и нотариусы сами несут все расходы, связанные с их профессиональной деятельностью, не имея при этом никаких зарплат "сверху".
Деньги, взимаемые за нотариальные действия и другие услуги, идут, прежде всего, на оплату арендных и коммунальных платежей и труда сотрудников нотариальной конторы, на техническое и бытовое оснащение конторы, покупку расходных материалов и оплату услуг связи, налогов и т. д. А еще - на обязательное заключение договора страхования профессиональной ответственности (за счет этого нотариус может гарантировать полное возмещение ущерба в случае совершения ошибки), повышение квалификации и т. д.
Кроме того, нотариусы обязательно выплачивают членские взносы в нотариальную палату своего региона. Эти средства направляются на развитие нотариата, в частности - используются для поддержки и развития цифровой инфраструктуры нотариата, куда входит Единая информационная система нотариата, ее электронные реестры, а также различные публичные онлайн-сервисы, с помощью которых каждый желающий может бесплатно проверить юридически значимые сведения.
За счет взносов нотариусов формируется и специальный Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты (ФНП), который служит дополнительной финансовой "подушкой" в случае необходимости выплаты особо крупных возмещений.
Кроме того, нотариат на собственные деньги реализует важные социальные проекты. Например, благодаря организации работы нотариальных контор в удаленных и малонаселенных районах страны и организации выездов туда нотариусов жители этих мест имеют доступ к квалифицированной юридической помощи. Также по собственной инициативе нотариата на постоянной основе предоставляется и ряд льгот для отдельных категорий граждан.