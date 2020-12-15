Карелия получит 3,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Республика Карелия получит около 3,3 млрд рублей на региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в период 2021-2025 годов из федерального бюджета. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Более 3,3 млрд рублей будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения Карелии до 2025 года. Минздравом Карелии разработана региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия" на 2021-2025 годы. Цель программы - создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в сообщении.

Основным источником финансирования пятилетней программы станет федеральный бюджет: из региональной казны планируется направить чуть более 75 млн рублей. До конца 2025 года в республике появятся 67 новых объектов здравоохранения, заменят 64 ветхих ФАПа и врачебных амбулаторий. Кроме того, более 1 тыс. единиц оборудования и 246 санитарных машин получат медицинские организации региона.

Как уточнили ТАСС в республиканском Минздраве, в программу попали все поликлиники региона.