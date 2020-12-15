Вологодской области выделили еще 24 млн рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом

ВОЛОГДА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Вологодской области получило из федерального бюджета дополнительно 24,119 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом сообщила заместитель начальника департамента финансов области Наталья Ивлева.

"Правительство РФ утвердило распределение дополнительных средств по регионам на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которым назначено амбулаторное лечение. Вологодской области на эти цели дополнительно выделено 24,119 млн рублей. Итого на лекарственное обеспечение амбулаторных больных будет направлено более 57 млн рублей", - сообщила Ивлева на оперативном совещании правительства области.

Глава региона Олег Кувшинников поручил обеспечить закупку, поставку в регион лекарств и обеспечение ими больных на 100% в день постановки диагноза и выдачи рецепта. Как пояснила Ивлева, ранее региону было выделено 43 млн рублей, на эту сумму полностью заключены контракты на поставку лекарств.

По данным пресс-службы правительства области, в список входят жаропонижающие препараты ("Парацетамол"), противовирусные ("Арбидол"), антибактериальные ("Азитромицин", "Левофлоксацин") и антикоагулянты ("Ксарелто", "Эликвис"). Препараты выдаются по назначению врача и подбираются индивидуально в зависимости от состояния пациента и течения болезни. На 15 декабря 3,2 тыс. амбулаторных пациентов в области получили медикаменты для лечения на дому.

На 15 декабря в области подтверждено 17 619 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 368 случаев. Выздоровел 13 031 человек, умерли 290.