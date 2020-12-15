Во Владимирской области продлили запрет на работу детских развлекательных центров

ТАСС, 15 декабря. Власти Владимирской области в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки продлили запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных центров, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"В связи с угрозой распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции внесены новые изменения в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности". Деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат останется приостановленной до 15 января", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

При этом, как отметили в администрации региона, в комплексах, на территории торгово-развлекательных центров допускается работа развлекательных аппаратов. Их должны регулярно дезинфицировать, размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Кроме того, региональные власти расширили список заболеваний, при наличии которых жители должны соблюдать обязательную самоизоляцию.

К 15 декабря во Владимирской области зарегистрировано 15 647 случаев коронавируса, выздоровели 13 986 человек, отмечен 401 летальный случай. В регионе действует запрет на проведение дискотек, конкурсов и караоке в заведениях общепита, режим самоизоляции для пожилых жителей, с 21 декабря школам и колледжам рекомендовали уйти на каникулы.