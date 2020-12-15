В Орске выявили вредные вещества в воздухе

ОРЕНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации фенола в 1,4 раза, а также примеси оксида углерода, диоксида серы, оксида и диоксида азота, сероводорода и аммиака обнаружены в воздухе Орска Оренбургской области, где жители четвертый день жалуются на неприятный запах и смог над городом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологи и имущественных отношений региона.

Жители Орска, по данным местных СМИ и социальных сетей, с субботы наблюдают в городе дымку и жалуются на ядовитый химический запах в воздухе. Они публикуют фото вида на город с телевышки, где из-за сизого облака внизу практически не видно домов. По данным министерства, жалобы от жителей поступают в экологическую службу и ЕДДС города.

"В пробах воздуха определялись основные загрязняющие вещества: оксид углерода, диоксид серы, оксид и диоксид азота, сероводород, аммиак, на анализ которых у лаборатории имеется соответствующая аккредитация. По результатам анализов содержание перечисленных веществ находилось в пределах допустимых. При этом, постом наблюдения за состоянием атмосферы №3 Оренбургского центра гидрометеорологии, расположенным в Орске по адресу Орское шоссе, 4, зафиксировано превышение ПДК фенола в 1,4 раза", - сообщила собеседница агентства.

По данным министерства, параллельно со специалистами Орской специализированной лаборатории проводился отбор проб лабораторией АО "Уральская Сталь", но превышений содержания в атмосферном воздухе аммиака, сероводорода, оксидов углерода и азота, фенола, диоксида зафиксировано не было.

"Фенол и его соединения относятся к загрязняющим веществам, как правило, выбрасываемых в атмосферный воздух в результате деятельности промышленных предприятий, эксплуатирующих объекты негативного воздействия I и II категорий. В соответствии с действующим законодательством РФ объекты негативного воздействия I, II категорий подлежат федеральному государственному экологическому надзору, осуществляемому Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора", - уточняется в информации министерства.

Министерство продолжает мониторинг атмосферного воздуха на территории Орска и соседнего Новотроицка, добавили в пресс-службе. При этом Орская природоохранная прокуратура инициирует проверку предприятий - потенциальных источников выброса фенола в атмосферный воздух. Ее проведут совместно со специалистами министерства и Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.