Воронежская область по соглашению с "Росатомом" получит на развитие почти 500 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев и замгендиректора Госкорпорации (ГК) "Росатом" Сергей Обозов подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит направить на развитие региона и города Нововоронежа в 2021 году около 500 млн рублей. Об этом после их рабочей встречи в режиме видеосвязи сообщила во вторник пресс-служба ГК "Росатом".

"Участниками встречи подписан протокол с перечнем мероприятий на 2021 год в рамках соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом". Речь идет о сумме в 498 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в рамках соглашений, подписанных в течение восьми лет, бюджет Нововоронежа получил порядка 2,5 млрд рублей. "На эти средства были построены многофункциональный стадион "Старт", ледовая арена "Остальная", Центр боевых искусств, капитально отремонтирован ряд детских садов, благоустроены дворовые территории и др. Сейчас завершается строительство спорткомплекса с бассейном "АтомАрена", - говорится в сообщении пресс-службы "Росатома".

Как уточняется в сообщении корпорации, на встрече обсудили и новое направление сотрудничества о проекту "Эффективный регион", который реализуется в 22 регионах России на основе политики бережливого производства и принципов и методов "Производственной системы Росатома". "От Нововоронежской АЭС сформирована команда из атомщиков, которые поделятся лучшими практиками, реализованными в Нововоронеже и на атомной станции в рамках "Производственной системы Росатома" и помогут внедрить в регионе принципы и технологии бережливого производства", - говорится в сообщении пресс-службы ГК "Росатом".

Нововоронеж - моногород в Воронежской области с населением более 31 тыс. человек, находится в 50 км от Воронежа, основан в 1957 году как поселок городского типа Ново-Грэсовский, в том же году переименован в Нововоронежский в связи со строительством Нововоронежской атомной станции. Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", крупнейшим поставщиком электроэнергии в регионе. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).