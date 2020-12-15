В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 2,389 млн

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 2 389 624, увеличившись за сутки на 10 520. Об этом сообщило во вторник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 24 часа возросло на 305, до 56 636. Более 2 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 866 127 и 23 451 соответственно. В Египте зафиксировано 6 943 летальных исхода и 122 086 заразившихся. В Марокко из-за коронавируса умерли 6 659 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (117 242 и 1 809 соответственно), Кения (92 005 и 1 593) и Нигерия (73 374 и 1 197).