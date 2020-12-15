Лавров: специалисты РФ и Сербии находятся в постоянном контакте по вопросам вакцины

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Россия и Сербия подтвердили намерение развивать сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе в разработке вакцины. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы подтвердили наше общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. У нас уже накоплен неплохой опыт, и наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины, ее последующего производства", - сказал Лавров.

Российский министр также сообщил, что передал президенту Сербии приветствие от президента РФ Владимира Путина. "Я передал президенту Вучичу самые теплые приветы и пожелания от президента Путина", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с главой республики. Как подчеркнул Лавров, Москва подтверждает полную приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты с Белградом на высшем уровне.

3 декабря Вучич сообщил, что пробная партия из 20 доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию. Вакцину переправили в институт Торлак, где местные специалисты должны были ее исследовать.