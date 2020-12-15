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Пандемия COVID-19

Reuters: несколько стран ЕС и Швейцария будут координировать кампании вакцинации

Среди этих стран - Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария будут координировать начало кампаний по вакцинации от коронавируса нового типа.

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Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление министерств здравоохранения этих стран.

По его данным, страны "будут способствовать координации запуска кампаний по вакцинации", а также обеспечат прозрачность и быстрый обмен данными, касающимися ее проведения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 72,9 млн человек, более 1,6 млн умерли.

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БельгияГерманияИспанияИталияЛюксембургНидерландыФранцияШвейцарияПандемия COVID-19
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