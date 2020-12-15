Reuters: несколько стран ЕС и Швейцария будут координировать кампании вакцинации

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария будут координировать начало кампаний по вакцинации от коронавируса нового типа.

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление министерств здравоохранения этих стран.

По его данным, страны "будут способствовать координации запуска кампаний по вакцинации", а также обеспечат прозрачность и быстрый обмен данными, касающимися ее проведения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 72,9 млн человек, более 1,6 млн умерли.