Премьер Канады считает, что пандемия нового коронавируса закончится в 2021 году

"Это был очень длинный год, но в 2021 году мы сможем вместе с вами отпраздновать, когда эта пандемия наконец-то закончится, - заявил он во вторник журналистам. - Мы видим ее окончание с появлением вакцин".

При этом Трюдо подчеркнул, что пока канадцам необходимо продолжать неукоснительно соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, регулярное мытье рук и соблюдение социальной дистанции. "Нужно продолжать делать все, что мы должны, чтобы защитить друг друга", - отметил глава правительства.

Ранее Трюдо сообщил, что до конца декабря Канада получит 168 тыс. доз вакцины американской компании Moderna после того, как канадский Минздрав одобрит ее применение. 13 декабря в Канаду прибыл первый самолет с вакциной от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а с 14 декабря уже началась вакцинация. В начале года в Канаду будут поставлены уже несколько миллионов доз этих вакцин.

Оттава заключила контракты на поставку вакцины от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi ("Санофи") и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.