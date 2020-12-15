В Петербурге лечение на дому проходят более 60 тыс. пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Лечение на дому в Петербурге проходят свыше 60 тыс. пациентов с новым коронавирусом. Об этом во вторник сообщил в эфире телеканала " Санкт-Петербург " вице-губернатор города Олег Эргашев.

"У нас из большой цифры в 182 тыс. заболевших коронавирусной инфекции и зафиксированной Роспотребнадзором центр тяжести лечения переносится на амбулаторно-поликлиническое звено. У нас в настоящий момент 63 тыс. петербуржцев лечатся от коронавируса в амбулаторно-поликлиническом звене", - сказал он.

По словам чиновника, предприняты все меры для того, чтобы обеспечить телефонные линии в поликлиниках, дополнительно открываются кол-центры. "Мы привлекли около 1,5 тыс. студентов медицинских колледжей, которые оказывают помощь и участковым врачам, они привлечены к работе регистратур поликлиник и также участвуют в работе по телефону, и контролируют общее состояние пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, информируют пациентов о результатах анализа на коронавирус", - рассказал он.

Эргашев добавил, что в городе выполнено поручение президента РФ о вакцинации от гриппа. "Мы вакцинировали 60% наших горожан от гриппа. Это как раз будет тем вкладом, чтобы мы не получили одновременно и грипп, и коронавирусную инфекцию", - сообщил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 182 022 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 102 497 человек, умерли 6 460. За последние сутки в городе выявили 3 765 случаев заражения.