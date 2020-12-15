В Петербурге пошел ледяной дождь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Ледяной дождь пошел в нескольких районах Петербурга во вторник, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"Сегодня в Петербурге резко ухудшились погодные условия. Приблизительно с 11 часов утра в отдельных районах пошел ледяной дождь. Сейчас дорожные предприятия принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность на улицах нашего города", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия в ближайшие сутки сохранятся. Предстоящей ночью выпадет небольшой, местами умеренный мокрый снег, морось. Местами будет образовываться гололедица.

О последствиях от непогоды комитет по благоустройству и МЧС по городу пока не сообщали. В настоящее время в Санкт-Петербурге - около минус 1 градуса по Цельсию.

Дорожники для борьбы с гололедом используют солевые растворы. Но самое эффективное средство для ликвидации скользкости - это песко-соляная смесь, ей посыпают проезжую часть и тротуары. Особое внимание уделяется опасным участкам дорог: мостам и виадукам, спускам и подъемам, перекресткам и пешеходным переходам. В городе сейчас работает 544 единицы специальной техники и 1 280 сотрудников коммунальных служб.