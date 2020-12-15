Вода из озера Гасфорта начала поступать в систему водоснабжения Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя начали забор воды из озера у горы Гасфорта для снабжения города во время засухи, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. кубических метров воды Чернореченского водохранилища", - приводятся в сообщении слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Уточняется, что вскоре начнется забор из других источников. "Кадыковский карьер ориентировочно у нас запускается 25-26 декабря. Сейчас все подготовительные мероприятия завершаем", - добавил глава города.

Весна, лето и начало осени 2020 года были очень засушливыми, из-за чего на Крымском полуострове встал вопрос о дефиците воды. Власти Севастополя 13 октября ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды - сообщалось, что ресурсов водохранилища, если не будет большого количества осадков, хватит только до декабря. Тогда объем воды составлял 16,8 млн кубометров. Чтобы избежать последствий для города, власти приняли решение использовать резервные источники водоснабжения - в том числе озера рядом с Севастополем.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.