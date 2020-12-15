Нижегородский губернатор поручил найти в регионе площадки под будущие центры социализации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил местным властям найти площадки, на которых откроют будущие центры социализации, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Глава региона дал поручение представить перечень ресурсных организаций региона, на базе которых возможно создание Центра социализации, который будет заниматься оказанием психологической помощи и адаптации людей с инвалидностью", - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, глава региона поручил усилить контроль за развитием безбарьерной среды, тиражировать успешные социальные проекты, а также создать рейтинг доступности объектов, сервисов и услуг для людей с ограниченными возможностями.

"В пилотном режиме обязательно будем внедрять идею по созданию рейтинга доступности. Министерству социальной политики поручается в кратчайшие сроки завершить работу над порталом, где будут отображаться все объекты, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья. Первым шагом в исполнении этой инициативы станет поддержка реализации проекта по замене информационных табло в общественном транспорте, которые будут выполнены в едином стиле и адаптированы для людей с нарушениями зрения", - добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого цитирует пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания программы психологической поддержки людей с инвалидностью, высказанную председателем Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег" Романом Пономаренко. Он также одобрил инициативу по проведению пилотного проекта подобной программы в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин в свою очередь отметил, что поручение президента РФ предполагается выполнить в максимально короткие сроки.