Власти Москвы заявили, что предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов нет

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и магазины. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. <...> В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет", - сказал он.

Немерюк отметил, что не может точно сказать, будут ли послабления для ресторанов в новогоднюю ночь в виде разрешения работать до 03:00, как это было сделано в ряде регионов. "Давайте будем наблюдать [за ситуацией]. Пока что у нас полный запрет на работу в новогоднюю ночь, поэтому в 23 часа все предприятия общественного питания должны поблагодарить своих клиентов, поздравить с наступающим Новым годом и отправить их домой праздновать Новый год", - пояснил он.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр ввел дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты также будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Также в новогодние праздники дополнительных ограничений для досуговых мест не планируется. "Никаких ограничений нет. И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают", - сказал он.

Кроме того, Немерюк напомнил про меры безопасности, которые должны соблюдаться на катках. "Стоит еще раз напомнить, что есть жесткие требования по электронной записи. Там есть ограниченное количество билетов на каждый сеанс. Собственно говоря, есть ограничения по нахождению в раздевалке <...> Надо соблюдать максимально меры для ограничения распространения коронавируса", - сказал он.

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