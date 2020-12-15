Умер полярник и гидролог Владимир Баранов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Гидролог и полярник, который в течение 40 лет совершал экспедиции к обоим полюсам Земли, Владимир Баранов умер на 77-м году жизни. Об этом во вторник сообщил председатель Полярной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения Русского географического общества Виктор Боярский.

"Позавчера ушел из жизни замечательный человек и полярник Владимир Баранов, который был членом полярной комиссии РГО. Так неожиданно это случилось, и это не укладывается в голове", - сказал Боярский на заседании комиссии во вторник, которая проходила в онлайн-формате.

Как сообщили на официальной странице в Instagram Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург), где работал Баранов, исследователь в течение 40 лет участвовал в экспедициях в высоких широтах. Он являлся бессменным начальником экспедиции А-162/Д на архипелаге Северная Земля, также Баранов стал одним из основателей одного из главных российских исследовательских стационаров в Арктике - "Мыс Баранова".

Владимир Баранов родился 3 ноября 1944 года.