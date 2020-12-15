В Самарской области направят 3,5 млрд рублей на строительство четырех школ

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Школы на 4,5 тыс. учеников планируется построить до 2022 года в Самаре и Волжском районе региона, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. На их возведение планируется привлечь 3,48 млрд рублей в рамках программы государственно-частного партнерства.

"Сейчас в активной стадии проработки находятся восемь проектов общеобразовательных школ в Самаре, Тольятти, Сызрани и Волжском районе. Из них по четырем школам в Самаре и Волжском муниципальном районе со стоимостью возведения 3,48 млрд рублей - готовы приступить к строительству в ближайшее время. С учетом оптимального срока строительства в 1-2 года, уже в 2022 году может быть создано 4 510 учебных мест", - сообщили в пресс-службе.

На строительство восьми школ на 8 690 мест предполагается направить более 7 млрд рублей. На их оснащение оборудованием необходимо более 1,7 млрд рублей.

Ежегодно количество обучающихся в регионе увеличивается в среднем на 6,2 тыс. человек. По данным региональных властей, в 2020 году в общеобразовательных учреждениях обучаются 331 тыс. человек, к 2025 году этот показатель составит 361 тыс. школьников.