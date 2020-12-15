Русский вошел в топ-5 индекса глобальной конкурентоспособности языков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина впервые подготовил исследование глобальной конкурентоспособности русского языка. Об этом ТАСС во вторник рассказала ректор вуза Маргарита Русецкая.

"Мы всегда понимали, что в России не хватает комплексных статистических данных о положении русского языка в мире. Мы взяли на себя труд подготовить такой комплексный обзор, чтобы оценить положение русского языка на фоне других больших языков. Мы опирались на статистические исчерпывающие базы данных, непротиворечивые, среди которых, к примеру, результаты Всемирной переписи населения, международные базы научных публикаций и многие другие", - сказала собеседница агентства.

В исследовании глобальной конкурентоспособности русского языка учитывались в том числе численность говорящих на языке, статус языка в международных организациях, количество СМИ на этом языке, объем научной информации на этом языке, численность пользователей интернета и количество ресурсов на языке.

"Русский занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира со значением 2,78, обойдя португальский (2,44), арабский (2,33) и немецкий (2,27), при этом существенно уступил английскому (16,67), испанскому (5,26), французскому (3,70) и китайскому (3,45) языкам", - рассказала Русецкая.

Ключевые характеристики

Русский язык, по ее словам, стремится к сильным позициям по количеству научных публикаций, статусу в международных организациях и доле сайтов в интернете.

Русецкая напомнила, что на русском языке в мире говорят 258 млн человек, это обеспечивает ему восьмое место в мире. Лидируют по численности говорящих английский язык - 1 млрд 268 млн, китайский - 1 млрд 120 млн, хинди - 637 млн, испанский- 538 млн, замыкает пятерку - французский - 277 млн. По официальному присутствию в международных организациях, по данным ректора, русский занимает четвертое место (15). На первом месте в данной категории - английский (23), далее следует французский (21) и испанский (19), замыкает пятерку - арабский язык (14). В международных научных базах данных русский язык занимает пятое место, а по количеству СМИ, имеющих идентификатор ISSN, седьмое.

По численности русскоязычных пользователей интернета занимает десятое место (2,5%) - 116,4 млн пользователей; на первом месте английский - 25% (1,2 млрд), на втором - китайский- 19,4% (888 млн), замыкает тройку испанский язык - 7,9% (363,7 млн). По количеству русскоязычных сайтов в интернете русский занимает второе место 8,6%. На первом с большим отрывом находится английский язык (60,3%), на третьем - испанский (4%).

Таким образом, в индексе глобальной конкурентоспособности по совокупности параметров русский язык занял пятое место. Русецкая рассказала, что подобный мониторинг будет проводиться на постоянной основе, что поможет отслеживать динамику и эффективность претворения в жизнь государственной политики в области русского языка.