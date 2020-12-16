Опрос: самыми популярными регионами для работы на удаленке стали Крым и Краснодарский край

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Самыми популярными регионами, куда россияне переезжают на "удаленке", стали Крым и Краснодарский край. Так ответили 39% респондентов в рамках опроса Райффайзенбанка, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Россияне ищут возможность переехать в другой город в период удаленной работы. При этом важнее всего смена обстановки или возможность быть ближе к родственникам, показало исследование Райффайзенбанка. Более мягкий климат или экономия оказались менее значимыми факторами для переезда. Чаще всего россияне переезжают недалеко от дома - на дачу - или в города Краснодарского края и Крым. После переезда многие оценили более спокойную обстановку и возможность посещать новые места", - отметили в Райффайзенбанке.

Согласно опросу банка, доля желающих переехать на дачу или в деревню россиян составила 19%.

Для 40% опрошенных переезд - способ сменить обстановку. Вторым по значимости фактором стала возможность жить ближе к родственникам. Затем следуют экономия и смена климата на более мягкий. При этом самым важным в работе из новой локации стала более спокойная обстановка, меньшее количество людей и машин - так ответили 60% опрошенных. Кроме того, многие отмечают климат, возможности для экономии, доступность хороших продуктов и возможность посещать новые места.

Опрос был проведен в конце ноября среди более 9 тыс. человек.