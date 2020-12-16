Хабаровский край получит 27,4 млн рублей на закупку лекарств для больных COVID-19

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят 27,4 млн рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для больных с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Еще 27,4 млн руб. получит Хабаровский край на обеспечение лекарствами (безвозмездно) больных с COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", - написал Дегтярев.

Как сообщил в своем Telegram-канале зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, лекарства будут закуплены в январе.

Ранее региональные власти сообщали, что в октябре-ноябре на медицинские нужды было направлено 65,2 млн, большая часть - на закупку препаратов для амбулаторных пациентов.

За минувшую неделю в Хабаровском крае было зарегистрировано свыше 2 тыс. новых случаев коронавируса. С начала пандемии число заболевших в регионе превысило 29,6 тыс. человек, умерли 186 человек. На лечении находятся свыше 5,7 тыс. пациентов, более половины из них лечатся в условиях стационара. Коечный фонд в больницах загружен на 84%. По информации регионального правительства, регион сейчас находится в пиковых показателях, на так называемом плато. По прогнозам, такая картина будет сохраняться в течение декабря.