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Еще в одной префектуре Японии нашли очаг птичьего гриппа

Там уничтожат 32 тыс. кур

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Очаг птичьего гриппа зафиксирован в японской префектуре Коти (остров Сикоку), которая стала 11-м по счету регионом страны, где за последний месяц выявлена вспышка этого заболевания. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Отмечается, что с начала недели на одной из птицеферм в Коти умерли 40 кур. Прибывшие на место специалисты санитарного контроля подтвердили наличие птичьего гриппа. В результате на этой ферме будет уничтожено 32 тыс. птиц, а зона вокруг нее объявлена карантинной.

Также очередной очаг заболевания был обнаружен в соседней с Коти префектуре Кагава, с которой месяц назад началось распространения гриппа. Там планируется ликвидировать еще 29 тыс. птиц.

Вспышка птичьего гриппа была выявлена в Японии в начале ноября. В связи с этим по всей стране уже забито более 2,7 млн кур.

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