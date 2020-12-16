Количество грузовиков в очередях на границе с Китаем в Приморье приблизилось к 400

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Общее количество грузовых машин, скопившихся перед пунктами пропуска на границе между Приморским краем и КНР, достигло 388, сообщили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни в среду.

Китайские власти с 11 декабря приостановили пропуск транспорта через государственную границу в пунктах "Дуннин" (сопредельный российскому пункту пропуска "Полтавка") и "Суйфэньхэ" (сопредельный пункту пропуска "Пограничный"). С 15 декабря закрыт на дезинфекцию пункт пропуска "Мишань" (сопредельный российскому пункту пропуска "Турий Рог").

"На сегодняшний день общее количество находящихся перед пунктами пропуска Уссурийской таможни грузовиков составляет 388. Из них 124 перед "Полтавкой", 160 перед "Пограничным" и 104 перед "Краскино". При этом погранпереход "Краскино" работает в обычном режиме, очередь там образовалась из-за большого количества желающих пересечь границу. Перед "Турьим Рогом" очереди нет", - сообщили в пресс-службе.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина ранее сообщала журналистам, что нестабильность работы погранпереходов возможна в период пандемии, однако региональные власти принимают меры для стабилизации обстановки.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка". В октябре китайские власти ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции. И одновременно потребовали немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. Из-за кратного сокращения объема автотранспорта, пересекающего границу, перевозчики приняли решение временно воздержаться от маршрута через погранпереход "Пограничный" - "Суйфэньхэ", что привело к скоплению возле пункта пропуска нескольких сотен фур, движение через пункт пропуска возобновилось 27 октября.

В ноябре работа автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую границу, которые расположены в других дальневосточных регионах, была сокращена до минимума либо временно приостановлена. Из-за этого нагрузка на приморские пункты пропуска выросла.