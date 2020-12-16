Еврокомиссия добавила "ВКонтакте" и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

ТАСС, 16 декабря. Европейская комиссия (ЕК) расширила "Список наблюдения за контрафактом и пиратством", добавив в него, в частности, социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram. Соответствующий документ, датированный 14 декабря, опубликован на сайте Еврокомиссии .

"Список наблюдения за контрафактом и пиратством" был создан ЕК в 2018 году. Обновленная версия разбита на четыре категории: онлайн-ресурсы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту; платформы электронной торговли; интернет-сервисы, занимающиеся распространением лекарственных средств; физические торговые площадки. "ВКонтакте" и Telegram отнесены к разделу "социальные сети" первой из этих категорий.

"Правообладатели сообщают, что пользователи "ВКонтакте" могут получить несанкционированный доступ к фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеоплееры, а также к книгам, в том числе учебникам. Он [обмен нелегальным контентом] происходит в группах, где пользователи могут обмениваться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права", - говорится в документе.

При этом отмечается, что российская соцсеть предпринимает шаги по ограничению доступа к нелегальным файлам, а также предоставляет правообладателям возможность сообщать о каждом нарушении авторских прав. "Тем не менее, "ВКонтакте" включена в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о большом количестве файлов, нарушающих авторские права, доступных на сайте", - сообщается в документе.

Включение же в список Telegram объясняется тем, что мессенджер иногда не предпринимает необходимых ответных действий в отношении распространителей нелицензионного контента даже после сообщения о нарушениях.