{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еврокомиссия добавила "ВКонтакте" и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

В то же время в документе отмечается, что "ВКонтакте" предпринимает шаги по ограничению доступа к нелегальным файлам
© Alexey Boldin/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 16 декабря. Европейская комиссия (ЕК) расширила "Список наблюдения за контрафактом и пиратством", добавив в него, в частности, социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram. Соответствующий документ, датированный 14 декабря, опубликован на сайте Еврокомиссии.

На эту тему

"Список наблюдения за контрафактом и пиратством" был создан ЕК в 2018 году. Обновленная версия разбита на четыре категории: онлайн-ресурсы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту; платформы электронной торговли; интернет-сервисы, занимающиеся распространением лекарственных средств; физические торговые площадки. "ВКонтакте" и Telegram отнесены к разделу "социальные сети" первой из этих категорий.

"Правообладатели сообщают, что пользователи "ВКонтакте" могут получить несанкционированный доступ к фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеоплееры, а также к книгам, в том числе учебникам. Он [обмен нелегальным контентом] происходит в группах, где пользователи могут обмениваться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права", - говорится в документе.

При этом отмечается, что российская соцсеть предпринимает шаги по ограничению доступа к нелегальным файлам, а также предоставляет правообладателям возможность сообщать о каждом нарушении авторских прав. "Тем не менее, "ВКонтакте" включена в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о большом количестве файлов, нарушающих авторские права, доступных на сайте", - сообщается в документе.

Включение же в список Telegram объясняется тем, что мессенджер иногда не предпринимает необходимых ответных действий в отношении распространителей нелицензионного контента даже после сообщения о нарушениях.

Теги
Россия
Дело Пола Уилана
В ОНК заявили, что Уилан не жаловался на холод и побудки в колонии
Американца приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России
Читать полностью